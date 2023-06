Első emlékeim a Múzeumok Éjszakájáról az akkor még a természetrajzi múzeum udvarában rendezett tűzugráshoz kötődnek. Már önmagában az előtt a tény előtt értetlenségbe vegyült csodálattal álltam, hogy ezek a különleges intézmények ilyen késő estébe nyúlóan is nyitva állnak, az egész program felért számomra egy tündérmesével.

Azóta is kiváló kezdeményezésnek tartom, s nemcsak a hosszabbított nyitvatartási időt, hanem a kreatív foglalkozásokat, interaktív programokat, koncerteket, felolvasásokat, játékokat.

Rómában, főleg a havi egy, ingyenes múzeumi alkalmakon tapasztaltam még hasonló érdeklődést egy-egy tárlat iránt, de tavaly a Bosch-kiállítás végén is akkora tömeg jött össze, amit egy zsúfolt metrókocsi is megirigyelhet.