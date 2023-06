Egy idősebb olvasónk mesélte, hogy a kertszomszédai elkezdték ezt az engedélyeztetési procedúrát, mert jogkövető állampolgárok lévén rendbe akarták tenni azoknak a kutaknak a „sorsát”, amelyeket egyébként nem is ők, hanem az előző tulajdonosok fúrattak. Idős lakosok révén hivatalról hivatalra jártak (illetve küldték őket), ami után kijött a kútfúró mester, és több százezer forintot kért, hogy rendben legyenek a papírok. Nem is csodálom, hogy ezeket hallva neki semmi kedve nem volt bejelenteni, legalizálni, engedélyeztetni a kutat. Hiszen olyanért kellett volna fizetnie neki is, amit nem ő létesített, nem ő volt szabálysértő.

A víz egyre nagyobb kincs lesz, ez tény, és nem véletlen, hogy fel akarják mérni, ki mire használja, és mennyit. De nagyon fontos ebben az ügyben is, mint – szerintem – mindenben, hogy ne csak papíron legyenek rendben a dolgok.