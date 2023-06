Úgy tűnik számomra, hogy az az ókori gondolkodásra visszavezethető elképzelés, amely a világot rendezett, egymással összekapcsolódó elemekből kozmoszként tartja számon, már előre megsejthetett valamit a jelenben is tapasztalható állapotokból. Bár a természettudományok területén jóindulattal nézve is alapszintű tudásanyaggal rendelkezem, abszolút érthetőnek tűnik a gondolat, miszerint egyes görög filozófusok a világegyetemet egyfajta láncként összekapcsolódó szférák összességeként képzelték el, amelyben egy-egy elem megváltozása valódi láncreakciót indít el, s egy változás hatással bír a többi részre is.

Ha már egy olyan esemény, mint a tavaly nyári szárazság, kihathat arra, hogy ezek a fránya, túlszaporodott szúnyogok milyen mennyiségben jöttek világra, s milyen étvággyal vagy ízlésvilággal rendelkeznek, akkor mekkora hatással lehetnek az ennél is nagyobb horderejű események a világra? Mint a tengerbe hajított kő által kiváltott rezgések a víz tükrén, továbbgyűrűznek a körülöttünk zajló – manapság egyre inkább forrongó – történések.