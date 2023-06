Új, különleges élményét fedeztem fel a nyugdíjas létnek. Az ember a mindennapi munkafolyamatban „az idő pénz” elv mentén tudomásul veszi, hogy a kisebb-nagyobb ház körüli javításokat mesteremberekre bízza. Ám nyugdíjasként rengeteg ideje lesz, mi több, keresi az olyan tevékenységeket, melyek addigi életétől igen távol álltak. Mondjuk a mérnöknek jut ideje a régen kinézett szépirodalmat elolvasni, az író ember kertészkedik, a számítógép előtt gubbasztó meg barkácsolásba fog. Hát még, ha kikényszeríti az élet, hogy valamit megoldjon. Velem is ez történt, egyszer csak a teraszablak két szárnyán el kezdett átszivárogni az eső. Hívtam a mestereket, de az első három azt mondta, itt csak a nyílászáró cseréje segíthet. Kaptam is árajánlatokat 1-1,5 millió forint között. A javítást eleve elutasították, talán mert kevés pénzt lehetett kérni érte, s nem volt egyértelmű garancia a jó megoldásra.

Ez be is bizonyosodott, mert végül kijött egy spéci asztalos, fúrt-faragott, illesztett, pántokat szerelt százezerért, de a víz jött be továbbra is. Egy újabb mester fából szárnyakat szerelt fel, úgy mondta esőterelőket, meg tömítéseket ragasztott, további ötvenezerért, ám az eső ezután is bejutott.

Nem volt hát mit tenni, magamnak kellett kézbe venni a dolgot. Bújtam a netet, majd elszakadva a jól ismert eszközömtől, a monitortól hozzáláttam az ezermesterkedéshez. Miután már mindent megpiszkáltak az ablakon, kizárásos alapon nekiláttam az üveg újragittelésének, pontosabban a szilikonspray-tömítés cseréjéhez. Profi módon, kinyomópisztolyt is beszerezve. Belekerült pár ezer forintba, ám meglett az eredménye: végre eltűnt az esők utáni két minitócsa a szobából.

És most elégedetten üldögélek a nappaliban, büszkén veregetem a vállam, mert sikerült kétkezi munkával másfél milliót megspórolni.