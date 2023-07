És nem felejthetjük el emlékét a semmilyen innovációt fel nem mutató innovációs biztosnak sem, aki évekig „dolgozott” ebben a pozícióban, csak nem tudni, hogy mégis mit. S szó szerint akkora űrt hagyott maga után, hogy még a posztját sem töltötte be senki a távozása óta.

De ennyi erővel „a magam gazdagodásán kívül más nem érdekel”, meg „a piti bosszúk” biztosát is kinevezhetnék a városházán – bőven lenne jelentkező ezekre is alighanem, mert eddig is előszeretettel gyakorolták ezeket a tevékenységeket.

Addig is törjön a turista lába?