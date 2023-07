Tudom, így a nyár közepén még a tanévet nem emlegetjük, de azért sok család gondolatában ott motoszkál, hogy milyen ruhában, milyen táskával engedik el gyermeküket az iskolába. Sajnos vannak olyan családok, amelyeknek anyagi nehézségeik vannak.

Nemcsak az a gond, hogy miben járatják a gyermekeiket iskolába, óvodába, hanem az is gondot okoz nekik, hogy mit tegyenek az asztalra, mi legyen a reggeli, ebéd, vacsora. Tudom, az iskolatáska nem oldja meg a gondot, nem lesz étel az asztalon, nem lesz pénze a családnak, nem lesz munkája a családfőnek, de egy kisebb problémát levesz a család válláról.

A kisfiuknak, kislányuknak nem kell arra panaszkodni, hogy miért nincs új táskájuk. Ennek az akciónak köszönhetően, hozzájuk is bekopogtat a jó angyal és a család asztalára egy iskolatáskát helyez, hogy az új viselőjének örömöt okozzon.

Tudom, a szeretet angyala ott lebeg fölöttünk. Egy kis odafigyeléssel csodákra vagyunk képesek mi is. Hisz az év sok-sok napból áll, és nem csak abból az egyből, a karácsonyból, amikor is az emberek többet adakoznak.