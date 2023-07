Annyira távol áll tőlem a menyegzők, a lagzik világa még, hogy alapos kutatómunkát végeztem, még édesanyám is felhívtam, hogy minél többet megtudjak erről a díszes öltözetű illetőről: „Ő tartja kezében a dolgokat, mondhatni ő irányítja az esküvőt. Mindenhez is érteni kell, tudnia kell a menetet, és azt is, hogy jó időben süssön el versbe foglalt poénokat a házasságról. A vőfély átvállalja magára a ceremónia, a lagzi feladatait, megannyi terhet levesz az öröm­apa, örömanya válláról, hogy nekik csak élvezni kelljen a gyermekük nagy napját.”

Tényleg megannyi megoldandó feladat van egy esküvőn – erre is rákerestem –, így nem meglepő, hogy nagy igény van a vőfélyeke.

Ahogy már említettem, nagyon keveset tudok az esküvőkről, de a kis kutatómunka, amit ehhez az anyaghoz végeztem, arra felnyitotta a szemem, hogy rájöttem, egy vőfély aranyat ér.