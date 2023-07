Minden népnek megvannak a maga értékei, s kevesen akadnak, akiket ne tudna elcsábítani az itáliai konyha, azonban ha egy valamit tanulhatnánk az olaszoktól, akkor az, ahogy saját kultúrájukhoz, az őseik értékeihez állnak.

Legyen szó római taxisokról, akiket őrületbe kerget a hektikus forgalom, vagy egyetemistákról, akiknek nehézséget jelent diplomaszerzés után stabil munkahelyet találni, még ők is olyan büszkeséggel, meghatottsággal tudnak beszélni az őket körülvevő értékekről, ami egészen példaértékű.

Ha körbenézünk, Pécsen mi is egész jól el vagyunk látva: a múlt dicsőséges vagy éppen viharos századait idéző emlékek, kincsek között élünk, amelyek ihletet adhat(ná)nak a kezdeményezéseknek. Bár születnek is ilyenek, mint ahogyan a teljesen alulról szerveződő, a helyi olasz közösség és a város római gyökerei iránt érdeklődő magyarok összefogásának köszönhetően, a térség vállalkozásai, szervezeteinek támogatásával megvalósított Sopianae Reviviscit is, úgy gondolom, még van hova fejlődnünk. A római gyökerek mellett itt vannak a középkori múltunk emlékei, a török kor nyomai, a baranyai horvátság gazdag kultúrája, nálunk alkotott íróink, költőink, művészeink, tudósaink, megannyi kihasználatlan történelmi jelentőségű épület…

A sort még lehetne folytatni, de mindenek előtt felhúzni az ébresztőt, hogy rájöjjünk, mennyi kiaknázatlan lehetőség vesz minket körül.