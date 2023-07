Folyamatos generációváltás zajlik, és tör előre, terebélyesedik a világhálós kapcsolatrendszer. Ám arra még várni kell néhány esztendőt, amikor majd a nyugdíjasok is a neten fognak egymással diskurálni. Az már előfordul, hogy egy-egy e-mailt, sms-t nekieresztenek, de azért hatvan fölött még messze nem a chatelés a sláger, bár a Facebook már az idősek közt is hódít.

Emlékszem, gyerekkoromban falun a nagymamámnál az idős hölgyeknek külön padjuk volt a házak előtt, és amikor a háziállatok már aludni tértek, vagyis kora délután ott traccsoltak mind kint. Talán még a beszélgetések témája sem tért el nagyon a maiaktól, a szomszédok, ismerősök, utcabeliek szokatlan viselkedésétől az áremeléseken keresztül az aktuális háborúkig. És bekapcsolódtak az arra bicikliző fiatalabb hölgyek is, szóval pezsgő társasági élet zajlott. Ezzel szemben ma a fiatalok, a középkorosztály alig áll szóba a hetvenesekkel, még családon belül sem, a piacon, a boltokban pedig „nagyon sietnem kell” indokkal ugyancsak elrohan mindenki a korosabb ismerős mellett. Pedig az idősek nem egykori munkájukat hiányolják leginkább, hanem a munkahelyi beszélgetéseket. Bárkivel bármit megvitatni, leereszteni a gőzt.

Ám még a bolti pénztárosok is sietnek, szóval nem lehet sehol hosszabban beszélgetni. A túrázásra, a szeniorörömtáncra éppen ezért van akkora szükség, mert a meghirdetett funkción túl kevés ennél alkalmasabb hely van, ahol a korosztály összetalálkozhat és kibeszélheti az aktualitásokat. És a Nyugdíjasok Akadémiája, a színházi előadások is ezért annyira népszerűek, mert új ismereteket hoznak, de nemcsak az előadók által, hanem a köztes szünetekben a hallgatóságtól is. Szóval ez mind nagyon jól ki van találva, de mi történne, ha kizárólag a beszélgetésért hoznának létre profi moderátorral fórumokat az idősebbeknek, előre meghirdetett témakörökben?