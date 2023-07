„Jó a világ végéig egy erdőben elbújni” – fogalmaz egyik dalában Lovasi. Nos, az orfűi camping ha nem is erdő, de dús fák közt sátrak tömkelege, ahová elmenekülhet az ember a mindennapok szürkesége elől, ahol szabadnak érezheti magát, alkohollal, vagy anélkül. Felfedezhet új zenekarokat, új barátokat, és időnként belebotlik a másik nem érdeklődő tekintetébe is.

A székely ember mondja, ha jót kérdezel, abból sokat tudsz tanulni. Hát itt kérdések nélkül is nagyon jó válaszok érkeznek, több nézőpontból értelmezve.

És az említett Lovasi-dal utolsó sora is nagyon ül: Aztán előjönni/Ne féljetek, don’t worry!