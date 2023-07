Ezek jól is jönnek, hiszen az a tapasztalat, hogy a kevésbé forgalmas utakon – amelyek úttestjeire vezetik rá felfestve a kerékpárutakat – még jobban száguldoznak az autók. Régi kertvárosban sem figyelnek az autósok sem a gyalogos, sem a kerékpáros közlekedőkre, ezért igenis kellenek a biztonságos, épített kerékpárutak.

A dél-baranyai térségben is folyamatosan épülnek az újabb szakaszok, sőt, a villányiak még azokra is gondolnak, akik sötétedés után kelnének útra. Tervben van egy szakasz kivilágítása. Kényelem, biztonság és látkép szempontjából is jó döntés. A fejlesztés pedig arra is ösztönzi majd a térségben vendégeskedő családokat, társaságokat, hogy keressék a kerékpáros lehetőségeket, vagy tegyenek egy kellemes esti sétát az autózás helyett. Ez pedig minden oldalról üdvözlendő.