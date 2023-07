És azért szeretem, mert egy kis baranyai koncertsziget is ez, jazz-zel, klasszikusokkal, világzenével, rockerekkel, alternatív sztárokkal, hihetetlen hazai és nemzetközi felhozatallal. S nemcsak hagyományos pódiumokon dübörögnek a hangszerek, de csűrökben, falusi udvarokban, sőt árokparton is. No meg azért, mert egy hatalmas Villány közeli lakodalom ez, jóféle sültekkel, pazar borokkal, baráti összeborulásokkal, s mindenkit rokonná tesz a kultúra szeretete.

Igen, az Ördögkatlan Fesztiválról van szó, mely évekkel rövidebb idő alatt kétszer messzebbre jutott méretben, fílingben, országos látogatottságban, mint egykor a Pécsi Országos Színházi Találkozó. Ráadásul itt nem csupán rajongókká válik a közönség, de jobb emberekké is, ösztönösen lesznek tájbarát propagandisták és karitatív személyiségek. „Angyalkatlan” ez igazából, mert itt az ördögi arcunkat még a legerősebb nemes nedűk sem tudják felszínre hozni, miután a szeretet igéjét hirdetik az előadók és a nézők egyaránt.