Két-három évtizede az emberek többségének eszébe sem jutott azon gondolkodni, hogy mibe fektesse a megtakarított pénzét. Napjainkban viszont ingatlanvásárlást fontolgatni olyan kérdés, mint a labdarúgásról beszélgetni: mindenkinek van ötlete, biztos tippe a felállásról, a taktikáról. A pénzünk alig valamivel több, ám a lakásvásárlási hitelek tárháza bővült, s lazult kicsit a fedezeti háttér is. Így aztán mindenki úgy érzi, jókor, jó helyen kell lakást venni és egyszeriben milliókat söpörhetünk be az ingatlanbizniszen. Tény és való, az a lakás, amit jó tíz esztendeje 10 millióért megvehettünk (de igaz ez a 20 és 30 milliós értékűre is) most csaknem a négyszeresébe kerül. Aki pedig egyszer beszáll a körbe, az mindig tovább tud lépni egy nagyobba, az első lakás megszerzése viszont kicsit macerásabb. Ám albérletért fizetni, mert a gyerek egyetemre jár a nagyvárosba, méginkább megfontolandó, hiszen egy kis lakást hitelre megvenni, mozgósítva a családi tartalékokat, inkább megéri, hiszen a havi hiteltörlesztés annyi, mint az albérleti díj. A pénz pedig előbb-utóbb visszajön, sőt kamatozik is.