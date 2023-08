Pár évvel ezelőtt volt szerencsém ellátogatni a Milánó melletti Ferrari-múzeumba, ami még így laikusként is igazán érdekes volt, főleg, amikor egy autóverseny-szimulátorba ültették be a látogatókat, bemutatva, hogy milyen, amikor a széllel és esővel is dacolva indul útnak valaki a musztángként vágtató autón. A múzeumba sok család is ellátogatott, de a legfényesebb csillogást a férfiak szemébe rejtett a látvány, akik pár órára mintha újra gyerekek lettek volna, úgy követhették teremről teremre a bűvös járművek adta látványt.

Egy gyermek számára, főleg egy autók iránt odaadó csemete számára pláne óriási élmény lehet, amikor egy Ferrari ülésein foglalhat helyet. Egy kis időre a gyermeki álmok és képzelet valósággá válhat, kis kezeikkel megtapasztalva az erőt és ambíciót, amit egy ilyen autó szimbolizál.