Egy, csak egy legény van talpon a vidéken – írja Arany János a Toldiban, s ez a híres verssor fokozottan igaz a baranyai színházi fesztiválokra. Mert a Pécsi Országos Színházi Találkozó sikerén, közönségvonzó légkörén, a színházi életet új színben bemutató hangulatán felbuzdulva színházi találkozót szerveztek aztán Pécsváradon (Magánszínházak Országos Színházi Találkozója, MOSZT) és Komlón (Komlói Amatőr Színházi Találkozó, KASZT) is. Ám a POSZT nem élte meg a huszadik évfordulóját, a MOSZT-ból pedig idén már Várak Színháza nyári bemutató lett négy könnyed előadással – éppen e héten mentek a darabok a Pécsváradi várban. A KASZT viszont egyedül és igen lelkesen kitart, sőt, ez lett a város talán legfontosabb éves kultúreseménye, és most a kilencedik találkozó jön szeptemberben.

Ennek a rendezvénysorozatnak az az igazi bája, hogy szépreményű amatőrök érkeznek ilyenkor, akik egymástól is tanulnak, mernek kísérletezni, átlépik a műfaji határokat, nincsenek korlátok a játékukat illetően. Továbbá hihetetlenül pezsgő életet visznek a városba, a „hét domb közé”, ahová turista ezen a néhány napon valószínűleg több érkezik, mint egész esztendőben.