Azért volt elég nekik pár perc, mert az egész csak egy szövegpanelekkel körülbástyázott haveri ingatlanbiznisz, amit szépen lassan be akarnak adagolni a pécsieknek – már ha ezt le tudják nyeletni azokkal, akik nem a haverjaik. Mert úgy néz ki, nem csak a lóláb lóg ki, hanem az egész ló, sőt az egész tipikus baloldali állatorvosi ló esete. A szemét, a hulladék persze most is ott van, és ha csak azzal számolunk, hogy köbméterenként az építési hulladék – tehát nem veszélyes – elszállítása önmagában 20–30 ezer forint körül mozog, pillanatok alatt több tíz milliós tételről beszélünk. És akkor még a bontás miatt felhasznált emberi erőforrásról nincs is szó.

Erről persze a Polgármesteri Hivatalban hallgatnak, hiába hangoztattak – kamuztak – hiteles és objektív tájékoztatást, Péterffy-haveri tanácsadóinak munkája mások gyalázásában, lejáratásában merül ki, nem pedig abban, hogy elmondják, mennyit visznek el a pécsiek zsebéből a haveri bizniszre. Ez jelenleg Pécs élcsapata, kérdés, meddig.