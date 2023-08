Klasszikus meséken nőttünk fel a testvéreimmel. Értem ez alatt, hogy édesanyánk olvasott nekünk esténként magyar népmeséket, Mátyás királyos történeteket, Micimackót, de ami mindhármunk nagy kedvence volt az a Mazsola. Anyukánk annyira jól utánozta a bábfilmsorozatból ismert hangokat, hogy többször is el kellett nekünk olvasnia a könyvet.

A bábok világával talán a televízióban találkoztam először. Ahogy Mazsola történetéért, úgy Mirr-Murr kandúr kalandjaiért és Süsüért is egyértelműen rajongtunk. Gyerekként elvarázsoltak ezek a történetek, ahogy most is, de vegyül ebbe az érzésbe egyfajta csodálat is most már a művészek iránt.