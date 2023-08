Pedig lett volna erre kulturált, normális megoldás is, bár ehhez a baloldali kormányellenes hangulatkeltést is félre kellett volna tenni – akár egy kis időre –, vagy nem húzni az időt addig, hogy már ne legyen idő, mód arra, hogy a régi vásárcsarnokból munkahelyek legyenek. De még azután is, hogy ezt a projektet is elbukták, lett volna, vagy lenne elfogadható megoldás a ketrecezés helyett.

A probléma ugyanis ettől még nem szűnt meg, csak egy kicsit arrébb tolódott – ezt persze látják a nagy tudorok is.

Talán ha egy kis energiát szánnának az ügyre, lenne is értékelhető eredmény, vagy az is elég lenne, ha a halomnyi tanácsadó közül végre valaki valódi tanácsot adna, ha már ezért fizetik őket.