Ezt ne hagyja ki! Gázfűtésnél is kell

A nyári forróságban sem pihennek a kéményseprők Jóllehet még messze a fűtési szezon, a szükséges előkészületeket azonban már most érdemes megtenni otthonunk biztonsága érdekében. A kéményseprők nyáron is végzik a szükséges ellenőrzéseket – hogy ne kelljen a kiérkezésükre sokat várni, érdemes most időpontot foglalni.