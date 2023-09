Anakreon, Petőfi és Csokonai egyaránt írtak bordalokat. A műfaj Európa-szerte, évszázadok óta örvend népszerűségnek.

Bár sem a bormámorról, sem a bordaléneklésről nincs sok tapasztalatom, magától értetődően ugrik be Bánk bán keserű bordala. Míg maga a dráma cselekménye, tinédzserként először szembesülve vele, finoman szólva is letaglózott, a szívbe-fülbe mászó bordal Erkel-féle dallama és Vörösmarty mesteri szövege már bakfis lelkemet is magával ragadta.