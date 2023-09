Ingatlanszakértők szerint nem egyedi vagy meglepő jelenség, hogy a négyzetméterárak tekintetében akár hétszeres árkülönbség is mutatkozhat a különböző települések ingatlankínálatában. Ilyen szintű különbségekkel akár a budapesti agglomerációban is találkozni, igaz ott az árak mozognak magasabb szinten.

Ingatlanpiaci körképünkben idézzük a szakértőt, aki szerint elsőre akár rémisztőnek is tűnhetnek a vármegyén belüli árkülönbségek. Tehát, hogy vannak „hiperolcsó” települések Baranyában és maga a vármegyeszékhely is 30–40 százalékkal olcsóbb, mint a főváros. Azonban ennek akár pozitív hozadéka is lehet.