Annyira nem csinált semmit a fővárosból Pécsre ejtőernyőztetett MSZP-s polgármesteri sportbiztos, Török Ottó hogy az a holdról is látszik. Vagyis éppen fordítva: semmi sem látszik még a Tv-toronyból sem, nemhogy egy másik égitestről. Pedig úgy kaptuk meg a nyakunkba havi egymillióért a biztost Óbudáról, hogy a zsebébe vándorló forintok csak úgy fénylettek, mint egy üstökösök.

Ő meg az MSZP-s barátjával, Péterffy Attilával – aki szintén a fővárosban dolgozott – csillogó-villogó stadionról, akvaparkról, fedett jégpályáról, meg még kitudja miről álmodozott a csillagos égbolt alatt.

Valójában a sportbiztosból és péterffys álmaiból vörös meteor lett, ami úgy zúgott bele a pécsi baloldali városvezetés szakmaiságába, hogy még az addig is nullánál kevesebb teljesítménybe is sikerült mély krátert ütnie. Igaz, a havi milliót azért zsebre teszi, amiért cserébe egy meglehetősen himihumi, erősen kamuszagú, tipikusan a fel nem készült kisiskolás halandzsázó szöveget kell csak letennie az asztalra.