A dél-baranyai városokban – Siklóson, Harkányban és Villányban – már használják az e-rollereket, most Pécsre is megérkeztek az eszközök. Gondolom nem vagyok azzal a gondolattal egyedül, hogy felemás érzésekkel fogadjuk ezt a szolgáltatást. Egyrészt nagyon jó, hogy haladunk a korral, hiszen ezekkel az e-rollerekkel a turisták, vagy akár a diákok is mobilisabbá válnak Pécsen belül. Csökkennek a városrészek közötti távolságok azzal, hogy A-ból B-be hamarabb tudunk eljutni (forgalmasabb időszakokban még az autóval közlekedőknél is). Másrészt viszont ezeket az eszközöket sokan nagyon átgondolatlanul – magukat és másokat is életveszélyes szituációkba sodorva – használják.