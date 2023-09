A szakkörök a falvakban újabb lehetőséget nyitnak arra, hogy még több kis közösség alakuljon. Emellett persze a legjobb, hogy tényleg tanul is az ember, elsajátíthat új mesterségeket. Persze vannak olyan szakkörök, ahol inkább az együttlét és a közös alkotás a lényeg, hiszen a falusi embert a mézeskalácssütésre, a horgolásra, vagy a tojásfestésre nem a szakkörök tanítják meg, hanem a szülők, nagyszülők, de mindenesetre jó kimozdulni, a foglalkozásokon beszélgetni és másokkal együtt sikerélményt szerezni.

A tapasztalatok pedig sok helyen azt mutatják, hogy akkor is folytatódik a program, ha már nincs támogatás (eszközcsomag) hozzá. Tehát az alkotói tevékenységen kívül működik a közösségépítő funkció is a szakkörökön. Ez pedig minden szempontból örömteli és megbecsülendő, hiszen minél aktívabbak helyben az emberek, annál élőbb marad a legkisebb lélekszámú település is.