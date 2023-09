A Pécsi Jótékony Nőegylet tavaly nagy sikerrel rendezett gardróbvásárt, a befolyt bevételből pedig a gyermekek étkezését támogatták. Sokakban felötlik ilyenkor a gondolat, hogy a kormány támogatja a rászorulókat, tehát az alacsony keresettel rendelkező szülők gyermekeinek biztosítják a közétkeztetését. De mi van azokkal, akik csak pár ezer forinttal lépik át a jövedelemhatárt, így nem jogosultak a kedvezményekre? Őket igyekeznek elérni a különböző civil szervezetek, hiszen a szigorú feltételrendszer miatt kiesnek az államilag támogatottak köréből, viszont ugyanolyan, vagy sok esetben nagyobb szükségük van a segítségre, mint azoknak, akik minden szociális juttatásra jogosultak.

Ha segíteni szeretnénk, sok módon megtehetjük, nem feltétlenül kell hozzá pénz. A Pécsi Jótékony Nőegylet leleményességének és szervezésének köszönhetően most egy már megunt, szép ruhadarabbal is támogathatunk egy jó célt, a gyerekek ebédjére való gyűjtést. Ha tehetjük, nézzünk körbe a vásáron is.