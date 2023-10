Hogy jó-e vagy rossz, azt én nem tudom megmondani, de ha végiggondoljuk, akkor igazából minden, ami körülvesz minket, lehet ez is, meg az is. Semmi sem fekete vagy fehér. Lehet jóra vagy rosszra is használni egy adott dolgot. De az nagyon fontos, hogy ne ítéljünk csak az alapján, amit a filmekben, a sorozatokban látunk. Hiszen tisztában vagyunk azzal, hogy a rosszat könnyebb megfogni és eladni, mint azt, hogy valaminek jó hatásai is lehetnek.

Még szerencse, hogy vannak olyan programok, mint az Art&Science, amely felnyitja szemünket vagy éppen elgondolkodtat egy-egy olyan dologgal kapcsolatban, amelyet pár évvel ezelőtt még nem gondoltuk volna, hogy tényleg létezni fog. Így jön ide a fent említett idézet, ami akár úgy is hangozhatna, hogy a tudomány utat tör magának.