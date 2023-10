Éppen ezért a manapság, az olyannyira áhított fenntarthatóság fényében, nem lehet eléggé méltatni azok tevékenységét, akik ennek őseredeti megvalósulási formáit kutatják. Ilyen mások mellett az etnobotanikával és ehető vadnövényekkel foglalkozó pécsi botanikus, Dénes Andrea munkája is. Írásaiból a természettel ezen a földrajzi lokáción harmóniában élő kultúra képe rajzolódik ki. Egy olyan gazdálkodásé, szemléleté és gyakorlaté, amely egészen a huszadik század elejéig, bizonyos esetekben még azon túl is a nemcsak a kultúrtájhoz, hanem a természethez is fordult, ha magának táplálékra, haszonállatainak takarmányra, vagy fűszerre, gyógyszerre, kötözőanyagra, vagy egyszerűen csak díszekre volt szüksége.

Ezen viszonyulás egyik fontos hozadéka, hogy megtanítja az embert, hogy a nehézségek helyett a lehetőséget lássa meg az őt körülvevő természeti környezetben. Egyúttal arra is motiválja, hogy megpróbálja megőrizni azt annak teljes gazdagságában.