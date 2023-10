Nem csoda, hogy ebben a káoszban a balesetek is megtöbbszöröződnek, hiszen amikor az egyébként tízperces utat fél óra alatt sikerül megtenni, akkor a türelmetlenség fokozódik, és mindez tovább rontja az amúgy is katasztrofális magyar közlekedési morált. Az meg külön rizikófaktor a koccanásokra, hogy sokan nem figyelnek a sárga felfestésekre, rossz sávba sorolnak, de azért meg vannak győződve arról, hogy mindenki más van rossz helyen, nem pedig ők. Dudálás dudálást, és még mi minden mást is követ.

Várjuk tehát a végét, és reméljük, hogy a közlekedők – a dugóban ülő autósok, a közöttük cikázó motorosok, kerékpárosok, rolleresek és az úton átfutó gyalogosok – addig is vigyáznak egymásra és magukra.