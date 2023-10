Az most a trendi (valójában kényszer is), hogy a fiatalok jelentős része Budapesten helyezkedik el diploma után. A nyugdíjas szülők legfőbb elfoglaltsága pedig az, hogy segítenek a kisgyerekes pályakezdő ifjaknak. Mondhatnánk a helyzet egyszerű, reggel az ingyenes utazási kedvezménnyel Pécsett felülnek a vonatra, napközben a fővárosban felügyelnek az unoká(k)ra, majd az esti vonattal hazajönnek. Valójában azonban ma már inkább négy, mint három óra vonattal Budapestre eljutni, mert szinte minden járat legalább félórát késik, gyakori a buszpótlós szakasz is, ráadásul körülményesek a magasperonos-átszállások, és olykor csak Kelenföldig megy a szerelvény, így pedig mindent összeadva egy teljes műszakot tesz ki az utazás. Busszal sem jobb a helyzet, mert a porcokat, ízületeket be kell szorítani egy igen szűk helyre, s eleve hosszabb a menetidő.

Az meg keveseknek adatik meg, hogy a gyerekeknél van egy külön szoba, amit a nagyszülőknek tartanak fenn a közreműködésre. Sokan ezért eladják pécsi otthonukat, és ár-érték aránynak megfelelően vesznek fenn egy fele akkora ingatlant, szakítva teljes korábbi életükkel, jókorát visszalépve életminőségben.

Ismerősöm azonban ügyes megoldást eszelt ki a lehetőségek középútján. Mint mondja, nekik sem magas a nyugdíjuk, de vállalt Budapesten egy részben online is végezhető mellékállást. Amit ott keres, abból kivettek a fővárosban egy kis lakást, s onnan járnak el hét közben a gyerekekhez besegíteni, sőt esténként színházba, moziba is. Hétvégén meg hazajönnek találkozni a barátokkal, rendbe tenni a kertet. Így zavartalanul élik tovább korábbi életüket, de együtt vannak a családdal is. No és nagyon várják már azt az időt, amikor nem ők lesznek többet a fővárosban, hanem az unoka Pécsett.