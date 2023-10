Ha ugyanis minden tiszta és jogilag is hófehér, akkor vajon mi az oka annak, hogy a teljesítésről szóló anyagokat senki nem láthatja? Vagy lehetséges, hogy nem is léteznek ilyen dokumentumok, vagy ha vannak is, akkor azok rendkívül gyengécskék, és az azokban foglaltak nem is támasztják alá a bolsevik módszerre hajazó politikai sárdobálást?

A sajtóhírek szerint két ügyben már fordítva sült el a dolog, bíróságon felelhet majd a Bodnár–Péterffy-duó a lejáratásai miatt. De ha már átvilágítás, vajon az amúgy jelenleg a balos önkormányzatnál zajló nyomozások mikor érik el a balos átvilágítók ingerküszöbét, hogy lenne bizony tennivaló? A kérdésre persze itt a válasz: soha, de az a haraszt szél nélkül is nagyon zörög már.