Pedig igen alapos munkát végeztek három és fél évtizeden át, hogy az újabb tűzhöz szükséges éghető anyag mennyiségét (az oxigént nem lehetett elvonni, a gyújtószikra is bármikor kipattanhatott), a szabadságkereső emberek számát a minimálisra csökkentsék. Olyan retorziókat hoztak, hogy a felkelésben érintett személyek még a családjuk előtt is eltitkolták, valójában hol miben vettek részt 1956-ban. S nem kevés emberről van szó, mert szinte minden községben volt mozgolódás, akció, például a Mecseki Láthatatlanok kiegészültek Máré vári és Komló mellett jánosipusztai egységekkel is.

Hogy milyen jól működött a megfélemlítés, azt jól mutatja a komlói ifj. Czuczor Ferenc esete, aki erdész apja felkelői nyomában járva egyre újabb és újabb baranyai résztvevőkre talált rá, s kiderült, azok gyermekei szinte semmit sem tudnak őseik hőstetteiről. Így történhetett meg, hogy a példamutató szabadságharcosoknak csak az eseményeket követő 67. évében lehet emlékművet állítani.

Pedig amit tettek, az példaértékű és lélekemelő minden mai magyarnak, akinek fontos, hogy miként alakul a jövője a határainkon belül.