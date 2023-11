Egyre közelebb kerülnek hozzánk a csalók, hiszen a rászedett áldozatok között egyre gyakrabban már az ismerőseink is ott vannak. Olyanok, akikről nem is gondolnánk, hogy bedőlnek egy álcának, és megadják az adataikat egy idegennek. Elég egy gyengébb pillanatunk, egy zsúfoltabb nap, vagy egy határozottabb hang a telefon túlvégén, és máris kicsalták az adatainkat, s ezzel együtt azonnal a pénzünket is.