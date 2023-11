Tovább árnyalja a képet, hogy földrajzi meghatározottság, fokozottan esik latba e tekintetben, mivel a vízparti települések halfogyasztása – pláne ahol helyi hagyomány is kapcsolódik – többszörösen múlja felül a többi települését.

Így van ez Mohács és Baja esetében is. Mai lapszámukban a Pécsi Vásárcsarnok halkínálatát bemutató cikkünkben írjuk, hogy az emberek leginkább pontyot vásárolnak, amit a sorban aztán a szürke harcsa követ, de kárász, keszeg, apróhal is szokott a bevásárlószatyrokba kerülni. Továbbá nagyon sok őshonos faj van, amiket sokkal bátrabban kellene fogyasztanunk. Itt van rögtön például a halak királynőjeként számon tartott fogas süllő, amelyet a halíztől idegenkedők is szívesen fogyasztanak. Mindenkinek jó lenne, ha trenddé válna a magyar halak fogyasztása.