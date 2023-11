De nem is a fehér karácsony elmaradása a legnagyobb probléma az egyre szélsőségesebbé váló időjárás kapcsán. Ezek a jelenségek komoly kihívást jelentenek lokális és globális szinten egyaránt. Míg valahol a hurrikánok, árvizek jelentik a legnagyobb problémát, a Kárpát-medencében mi is szembesülünk negatív hatásokkal. Az elmúlt időszakban többször is beszámoltunk róla, hogy Baranyában is milyen nagy károkat tud okozni egy hirtelen jött jégeső vagy szélvihar. Néhány perc alatt válik jégkárossá a tető, törnek be ablakok, vagy dőlnek ki fák, roncsolódnak össze autók. Évtizedek munkáját, befektetett energiáját semmisítve meg ezzel. A mezőgazdaságban is nagy problémákat tud okozni egy jégverés.

Nem tudjuk mi vár ránk a jövőben, bizonyára ez a tendencia tovább folytatódik. Nem tudunk tehát mást tenni mint felkészülni. S biztosítással óvni értékeinket, hogyha mégis bekövetkezik a kár ne fájjon annyira.