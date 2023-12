A narancsok, amelyekkel díszítjük a lakást, nemcsak színeikkel hoznak melegséget, hanem intenzív, friss illatukkal is. Időutazásra késztetnek, visszarepítve a gyermekkori karácsonyokhoz, amikor összegyűlt az egész család az ünnepre hangolódva, szárított gyümölcsből készítve füzéreket. A hófehér mázas mézeskalács szintén megidézi azokat a meghitt pillanatokat a konyhában, amikor a család együtt sürgött-forgott.

Az úgynevezett olfaktorikus emlékezés ebben rejlik: az illatok képesek kapcsolódni az emlékeinkhez, mélyen elraktározódva az agyunkban. Így aztán egyetlen illat is képes felidézni egy egész érzelmekkel teli pillanatsort vagy egy hosszú időszakot az életünkből.

Az otthon illata karácsonykor egy kicsit mindig arra is sarkall, hogy visszatérjünk a gyökereinkhez, oda, ahol a családi összetartozás és a szeretet adja az ünnep igazi jelentését.

Így válnak az illatok egyfajta varázslattá, amelyek segítségével egy pillanat alatt visszatérhetünk azokba az időkbe, amikor az ünnepek még igazi csoda voltak, amikor a jelen pillanatban élő gyermekként még igazán önmagunk lehettünk.