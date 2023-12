Nem akarásnak, nyögés a vége – hangzik sokszor el ez a kijelentés. Az is igaz, hogy az akarásnak is nyögés a vége, hogyha éppenséggel olyan valaki csinálja, akinek aztán fogalma sincs arról, hogy mit is csinál. De ilyenkor általában nemcsak az nyög, aki csinálja, hanem annak hatásait nyögi aztán az is, aki ezt a remek valamit megkapta, és az is, akinek később ki kell javítani. Ilyenkor érzi úgy az ember, hogy inkább fizet, csak minél messzebb legyen a „mester”, és inkább saját kezébe veszi a dolgot, rátermett embereket kér fel a munkára.