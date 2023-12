Ma már ritkán küldünk képeslapot, s akkor is leginkább csak a régi idők emlékére. De a további postai szolgáltatásokat, legyen az csomagfeladás vagy -átvétel, csekkbefizetés, nagyon sokan igénybe veszik. Míg a vármegyeszékhelyen, nagyobb városokban kis túlzással minden sarkon van posta, a kistelepüléseken csak egy van (jó esetben). Gondoljunk csak az egyedül élő idősekre, vagy a kisgyermekesekre, aki nem olyan mobilisak. Számukra nagyon jól jön, hogy helyben van a posta.

A jelenlegi helyzetben, a központi postai bezárások idején a községekben legjobb amit tehetnek, hogy tovább működtetik a szolgáltatásokat helyben. Ha például a kisboltba költözik be a posta, az a településnek, a lakosoknak és a boltnak is jó. Így megnőhet a vásárlók száma is. Mert az ember a levélfeladás után csak körülnéz, majd talán vásárol is valamit. Minden rosszban van valami jó, ez most így mindenkinek a lehető legjobb.