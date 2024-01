Akkor még nem volt chip az ebek fülében, a közösségi háló is csak takaréklángon pislákolt, de azért rövidesen fél Pécs őt kereste. Netes visszajelzésre tudtuk meg, hogy Szalánta könyékén befogott a sintér egy goldent, rohantunk hát a telepre. Szerencsénk volt, már csak egy napja volt a végső elaltatás előtt. Sárosan, lesoványodva fogadott, s napok kellettek, mire újra csóválta a farkát.

Most is van két kutyám, szilveszterezni pedig évek óta nem megyünk el itthonról. A két blöki saját kertjében kint él a szabadban, ám a szilvesztert velünk töltik, elkerített részük van bent a lakásban. Egyébként a szilveszteri durrogtatás még csak istenes, mert arra lehet előre készülni. Ám a cégek, magánszemélyek a legkisebb ünnepségükön is rendeznek tűzijátékokat az év legkülönbözőbb estéin, s erre nincs védelem. Az viszont szívmelengető, hogy mindig hatalmas a kollektív összefogás, amikor egy négylábú vándort kell felkutatni. Mindemellett jobb lenne már akkor emberségesnek lenni, amikor a baj még nem történt meg.