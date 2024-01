Még a kortársaihoz képest fejlett gyermek számára is nagy váltás az óvodásévek után az iskolakezdés. Vége a délutáni alvásnak, a sok-sok játszásnak. Egy helyben ülve akár 20–40 perceket is figyelni kell a tanórákon. Reggel és délután cipelni kell az iskolatáskát. A dicséret mellett gyakran érheti őt kudarc is, amit meg kell tanulnia elfogadni, megérteni. Hamarosan verseket kell tanulni, írni-olvasni.

Sokat számít az az egy év most, amikor még fejlődésre van szüksége. Ám ha évek múlva visszagondol a gyermek, igazából már nem is fog számítani az az egy év. 18 vagy 19 évesen végezte el a középiskolát? Nem számít. Öt vagy hat évet járt egyetemre? Nem lényeges, az számít, hogy elvégezte. Fontos befektetés tehát ez a szülők részéről, mellyel gyermekük csak rátermettebb, felelősségteljesebb felnőtté válhat.