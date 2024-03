Egyszer még sok évvel ezelőtt volt szerencsém részt venni annak az egyetemi nemzetközi estnek talán az egyik első alkalmán, amelynek idei eseményét a minap tartották a pécsi Expo Centerben. Munkatársam beszámolóját olvasva és a képgalériát nézegetve szinte azonnal megrohantak a személyes emlékek arról az estéről. Értelemszerűen rengeteg fiatal, kirobbanó jókedv, érdekes, színvonalas bemutatók, zenés-táncos produkciók a különféle itt tanuló nemzetek képviselőitől, és rengeteg finomság, amelyek közül némely megkóstolásához némi bátorság is kellett. Emlékezetes volt az biztos. Lapunk írott és képes beszámolója alapján is szembeötlő fejlődésen ment át a program, amelynek igényességére már akkor sem lehetett panaszkodni. Profibb lett, és ennek így is kellett lennie. Mára úgy tűnik teljesen kiforrt az az érdekes műszóval nemzetköziesítésnek nevezett folyamat, amelynek csírái még akkorra vezetnek vissza.