Mai napig emlékszem arra a stresszre, amikor be kellett adni a jelentkezést az egyetemre gimnazistaként. Még még mindig élénken él bennem az is, hogy nézett ki az online jelentkezési felület. Emlékszem, hogy miben reménykedtem, és arra is, hogy egy nyílt nap segített abban, hogy egy esélyesebb helyet is megjelöljek, amire végül fel is vettek.