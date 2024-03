A hasonlatnál maradva mondhatjuk azt is, hogy valójában a városházán ücsörgő, lébecoló, semmittevő kis csoportocska tulajdonképpen nem más, mint a baloldali pénzügyi elit trójai falova. Amely szépen lassan elfoglalta az önkormányzatot és kénye-kedvére osztogathatja zsírosabbnál zsírosabb megbízásokat haveroknak, barátoknak, üzleti köröknek. Pécs azonban nem róluk szól, nem a pénzről, nem a dollárokról, hanem a pécsiekről, azokról, akik normális városban akarnak élni, nem pedig a múlt árnyai által leárnyékolt városban botorkálni a félhomályban. A választás tétje ez is, mert nem csak a beton és a kő számít egy város élhetőségében, hanem a hangulat is és a jövőkép is, hogy mit adunk át a következő generációknak.