Szentlőrinc évtizedeken át a Gazdanapokkal határozta meg a régió agrárszakmai kínálatát, s kellett egy olyan újdonság, mely felülírja ezt, sőt az új és népszerű programsorozatot is. Így született meg most a Reneszánsz hagyományőrző fesztivál, mely jelmezekbe bújt vidám dalnokokkal, eredeti középkori tárgyakkal visszarepíti az érdeklődőket néhány száz esztendővel a múltba, s újfent különleges csodát ígér. Mondhatjuk hát, itt a kultúrszervezés is a reneszánszát éli, mert képes hónapról hónapra a múzeumi kollektíva összecsődíteni a régió lakóit.