Mára nem csak ez az épület vált a város szégyenfoltjává. A hírhedt Lánc utcai tömbházat ugyan 2022-ben kiürítették, lezárták ám azóta sem történik vele semmi. Tervek ugyan vannak, de a kivitelezés várat magára. Nap mint nap emberek százai mennek el arra és szörnyülködnek a házat látva. Ennél már talán az is jobb lenne, ha teljesen lebontanák és egy nagy üres tér lenne a helyén. A sort pedig még lehetne folytatni jó néhány pécsi elhanyagolt területtel.

Kislányommal már a Zsolnay Negyedbe mentünk bábszínházba. Nagyon tetszett neki is és nekünk, szülőknek is. Valami azonban hiányzott. Az a régi érzés, az izgatottság, a csoda. Foghatnám ezt arra is, hogy eltelt 20 év, de szerintem inkább az volt a probléma, hogy nem a régi Bóbitába érkeztünk. Jó lenne, ha végre történne valami ezzel az egykor gyönyörű épülettel, hogy egy kicsit visszakapjon a régi fényéből. Igazán megérdemelné(nk).