De arról nem szabad elfeledkeznünk, hogy Magyarországon ez a virág mindig fontos szerepet töltött be az emberek életében. A tulipán nemcsak egy szemet gyönyörködtető csoda, hanem egy ősi magyar népművészeti jelkép is, ami a legkedveltebb virága a magyar ornamentikának. Kerámiákon, ruhákon, bútorokon, szőtteseken és még sok más tárgyon szerepel. Az én gyerekkori rajzaimon is gyakran megjelentek, bár csak azért, mert nem voltam egy rajzművész, a tulipánt megrajzolni azonban mindig egyszerű volt, talán ezért is nőtt annyira a szívemhez. És talán egyszerű eleganciája az, ami magával ragadja az embert. Ez lehet az oka annak, hogy az országban egyre több helyen hirdetnek tulipánszüretet tavasszal, és olyan szerencséseknek mondhatjuk magunkat Baranyában, hogy már itt is csatlakozhatunk ilyenhez Kővágószőlősön.

Végre itt is van egy hely, ahol a természet ezen csodájának lehetünk részese: egy színes, szemet gyönyörködtető látványnak, ami miatt megszáll minket a boldogság.