Ment-e a könyvek által a világ elébb? – tette fel a kérdést Vörösmarty, amin gyakran elmerengek így több mint százötven évvel a szállóigévé vált sorok megszületését követően is. Pontosabban ez esetben inkább a technológiai vívmányok gondolkodtatnak el. Annyi problémát okoztak a környezetszennyező termelési, fogyasztási technológiák és szokások, a 21. század egyik nagyhatalmává váló internet számos pótolhatatlan előnye mellett kihívások elé is állítja a társadalmakat, nem is beszélve arról a kétséges hatásról, amit az elektroszmog okozhat – erről megannyi ellentmondásos információ él egymással párhuzamosan, így a modern ember nem csoda, ha aggodalmak, bizonytalanságok és stressz közepette éli rövid földi élete napjait.