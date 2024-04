Azonban, amikor az ember felnő, akkor változik a viszonya is az űrrel, persze ettől még ugyanúgy jedik akarunk lenni, de másfajta kíváncsiság is feléled bennünk. Érdekelni kezdenek minket a miértek, mi az, amit látunk, hogyan jutnak oda fel asztronauták, vagy éppenséggel hogyan is marad meg fent egy műhold.

Vannak, akik megmaradnak ennél a szintnél, azaz nyomon követik a híreket a témában, de vannak azok, akiknek a kíváncsisága még magasabb szintre lép, jobban bele akarják magukat ásni a dolgokba, részesei akarnak lenni ennek a végtelen mindenségnek. Ezért is jó, hogy hazánkban egyre nagyobb figyelmet fordítanak az űrkutatásra, és fiatal generációkat motiválnak arra, hogy tegyenek lépést felé, mert minden kis lépés hatalmas ugrás az emberiségnek.