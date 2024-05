Amit viszont Pécsen nem élhettem meg ezúttal, azt Komlón kamatostul visszakaptam az Eger elleni mérkőzés szinte egészében, sajnos a katarzis elmaradt. Ahogyan a Bányász ultrái szurkolnak, arról rengeteg magyar együttesnél példát vehetnének, még ha azok a mély érzelmek, amikkel űzik a csapatot, olykor át is csap tehetetlen dühvé. Tudják a játékosok is, mennyit jelent ez nekik, nem véletlen üzent Merkovszki Pál, az együttes kapusa is nekik a bennmaradás után. De mint említettem, nem csak a pályán lévőknek van rájuk szüksége, a fáradt, fásult pillanatokon minket, engem is ők és a Panthers szurkolók lendítenek át.