Nem tudom, hogy miért népszerűek a vasúti közlekedési eszközök a kisgyerekek körében. Mi az, ami annyira vonzza őket, hogy vasútállomás mellett elhaladva meg kell állni, és megvárni míg befut és kifut a vonat, emiatt pedig ők a világ legboldogabb személyei?

Nem emlékszem, hogy én is ennyire odáig lettem volna a vonatokért, de azért azt mindig lelkesen énekeltem óvodában, hogy “Megy a gőzös, megy a gőzös Kanizsára/ Kanizsai, kanizsai állomásra/ Elöl ül a masiniszta/ Hátul meg a krumplifejű palacsinta.” – lemerném fogadni, hogy ezt a mondókát most mindenki énekelte magában. És az is eszembe jutott, hogy gyűjtöttük a lyukasztott jegyeket a testvéreimmel, és kalauzost játszottunk, akiknek menő lyukasztójuk volt.