Nem utolsó sorban a gyermekszínjátszás lehetőséget ad a gyerekeknek arra is, hogy kifejezzék és feldolgozzák azokat az érzéseket és tapasztalatokat, amelyekkel találkoznak az életük során. A színpadon átélt karakterek és helyzetek segíthetnek nekik abban, hogy megbirkózzanak a félelmekkel, szorongásokkal is.

Az így megtapasztalt közösségi, mégis egyéni bemutatkozásra is teret adó élmények végigkísérhetik a fiatalokat későbbi életük során is.

Nem kell főállású színésszé, előadóművésszé válni annak, aki a színjátszásban örömét leli, s nem is kell hibátlan előadási készség ahhoz, hogy értelmes és értékes legyen ez a tevékenység, sőt, a sikeres produkció is sokszor a koncepción, a jó közösségi dinamikának köszönhető. Ezt a pedagógusoknak is tudatosítaniuk kell, mint ahogyan azt is, hogy nem csak az élvezheti a zenét, vagy énekelhet örömmel, aki kristálytiszta hanggal és abszolút hallással született. Mert a művészet, az irodalom, a zene és a drámajáték is gyógyít, épít és formál, nézőt és résztvevőt egyaránt.

